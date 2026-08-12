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Gaspol! Persib Bandung Belum Berhenti Belanja Pemain, Nathan Tjoe-A-On Merapat?
, Jurnalis-Rabu 12 Agustus 2026 13:27 WIB
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JAKARTA – Persib Bandung tancap gas menyambut musim depan. Teranyar, persaingan bursa transfer sepak bola nasional gempar setelah nama penggawa Timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On, mendadak dikaitkan dengan Sang Pangeran Biru. 
 
Nathan santer dirumorkan masuk ke dalam radar perburuan manajemen Maung Bandung demi memperdalam kekuatan skuad dalam mengarungi ketatnya kompetisi BRI Super League. Akankah pemain serbabisa itu datang dan terpampang ucapan wilujeng sumping dari klub legendaris ini.
 
Podcast Kick Off mengupasnya bersama jurnalis olahraga Okezone: Ramdani Bur, Feby Novalius dan Wikanto Arungbudoyo. Kick Off membahas isu-isu teraktual sepak bola nasional dan luar negeri dengan gaya ulasan ringan tapi tetap berbobot.
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