Gaspol! Persib Bandung Belum Berhenti Belanja Pemain, Nathan Tjoe-A-On Merapat?

JAKARTA – Persib Bandung tancap gas menyambut musim depan. Teranyar, persaingan bursa transfer sepak bola nasional gempar setelah nama penggawa Timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On, mendadak dikaitkan dengan Sang Pangeran Biru.

Nathan santer dirumorkan masuk ke dalam radar perburuan manajemen Maung Bandung demi memperdalam kekuatan skuad dalam mengarungi ketatnya kompetisi BRI Super League. Akankah pemain serbabisa itu datang dan terpampang ucapan wilujeng sumping dari klub legendaris ini.

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