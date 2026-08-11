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Ketika Aiman Dihadapkan Situasi Sulit: Tetap Rahasiakan Narasumber atau Dipenjara? Ini Jawabannya
, Jurnalis-Selasa 11 Agustus 2026 12:37 WIB
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JAKARTA – Jurnalis sekaligus Pemimpin Redaksi iNews Aiman Witjaksono ditanya netizen ketika dihadapkan pada situasi sulit: tetap merahasiakan identitas narasumber atau dipenjara. Apa jawabannya?
 
Hadir sebagai narasumber podcast The Daily Buzz Okezone, Aiman menegaskan wartawan wajib menjaga kerahasiaan identitas narasumber dalam sebuah pemberitaan. Menurutnya, kewajiban tersebut merupakan bagian dari komitmen pers terhadap demokrasi.
 
Aiman mengatakan, wartawan tidak seharusnya menjadikan pengungkapan identitas narasumber sebagai pilihan ketika menjalankan tugas jurnalistik. Hal itu terutama berlaku dalam liputan investigasi yang menggunakan sumber informasi tertentu.
 
"Ini sebenarnya bukan pilihan. Wartawan wajib merahasiakan nama narasumber. Di situlah komitmen terhadap demokrasi diuji," ujar Aiman, Senin (11/8/2026).
 
Menurut dia, seorang wartawan dapat memperoleh informasi dari narasumber, kemudian melakukan verifikasi dan validasi sebelum informasi tersebut diberitakan secara berimbang. Wartawan bisa mengungkap identitas narasumber atas perintah pengadilan. 

The Daily Buzz disiarkan langsung di Youtube Official Okezone dan Tiktok Official Okezone setiap Senin sampai Jumat, pukul 16.00-17.00 WIB. Podcast yang dipandu Fitri Ramdhani dan Khafid Mardiyansah ini membahas isu-isu teraktual soal politik, nasional, hukum dan lainnya.
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