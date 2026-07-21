Eksklusif! Detik-Detik Pendukung Jokowi Bongkar Kejanggalan Ijazah S3 Roy Suryo

JAKARTA – Babak baru muncul dalam polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi. Pakar telematika Roy Suryo yang biasanya getol menyerang dan menuding ijazah S1 Jokowi palsu, kali ini mendapat serangan balik.

Counter attack datang dari pendukung Jokowi, Taufik Bilfaqih. Pria yang juga Ketua Harian YouTuber Nusantara (YTN) tersebut melaporkan Roy ke polisi atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Tidak hanya itu, Taufiq juga melaporkan dugaan plagiarisme ijazah S3 Roy ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).

Taufik yang hadir sebagai tamu Podcast The Daily Buzz Okezone membongkar kronologi dan dugaan kejanggalan ijazah S3 Roy tersebut secara gamblang. Menurut dia, mantan menteri pemuda dan olahraga itu hanya mengantongi surat keterangan lulus alias SKL ketika menempuh pendidikan doktoral.

Menurut dia, sangat aneh juga karena Roy saat menjalani pendidikan doktor sedang tersangkut kasus pidana.

"Status Roy saat menjalani pendidikan doktor disebut seharusnya gugur karena pada saat itu ia tengah menjalani hukuman pidana dalam kasus stupa,” kata Taufik dalam podcast yang dipandu jurnalis Okezone Khafid Mardiyansah dan Fitri Ramadhani itu, Senin (20/7/2026).