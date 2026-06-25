Eksklusif! Roy Suryo Blak-blakan Ngaku Ditawari Restorative Justice

JAKARTA – Pengamat telematika Roy Suryo blak-blakan tentang pemeriksaan yang dijalaninya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Mantan menteri pemuda dan olahraga tersebut mengaku dapat pertanyaan terkait kemungkinan penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice (RJ).

Roy menuturkan, dalam salah satu sesi tanya jawab, dia ditanya mengenai kesediaannya menempuh jalur RJ. Selain itu, dia juga mendapat pertanyaan terkait kesediaannya mengakui kesalahan dalam perkara yang sedang dihadapinya.

Apa respons Roy?.

“Saya jawab dengan tegas, tidak,” kata Roy saat hadir dalam podcast The Daily Buzz Okezone, Rabu (24/6/2026). Roy ditangkap aparat Polda Metro Jaya pada Jumat, 19 Juni 2026. Roy berstatus tersangka tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah, hingga pemberatan pidana dan pengaduan dalam kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.