Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MULTIMEDIA VIDEO
Eksklusif! Roy Suryo Blak-blakan Ngaku Ditawari Restorative Justice
, Jurnalis-Kamis 25 Juni 2026 12:18 WIB
A
A
A
JAKARTA – Pengamat telematika Roy Suryo blak-blakan tentang pemeriksaan yang dijalaninya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Mantan menteri pemuda dan olahraga tersebut mengaku dapat pertanyaan terkait kemungkinan penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice (RJ).
 
Roy menuturkan, dalam salah satu sesi tanya jawab, dia ditanya mengenai kesediaannya menempuh jalur RJ. Selain itu, dia juga mendapat pertanyaan terkait kesediaannya mengakui kesalahan dalam perkara yang sedang dihadapinya. 
 
Apa respons Roy?.
 
“Saya jawab dengan tegas, tidak,” kata Roy saat hadir dalam podcast The Daily Buzz Okezone, Rabu (24/6/2026). Roy ditangkap aparat Polda Metro Jaya pada Jumat, 19 Juni 2026. Roy berstatus tersangka tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah, hingga pemberatan pidana dan pengaduan dalam kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Video Lainnya
Keras! Roy Suryo Tuding Rismon Sianipar Buat Surat Kematian Palsu, untuk Apa?
Ijazah Jokowi Tak Usah Dipersoalkan, Loyalis Jokowi ke Roy Suryo Cs: Lab Polri Nomor 1 di Dunia!
Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Drama dan Kejanggalan di Kasus Ijazah Jokowi
Loyalis Jokowi Aku Butuh Banyak Saksi Ahli untuk Menang Lawan Roy Suryo Dkk
Bikin Kaget! Roy Suryo Bawa Tuyul dan Pocong ke Studio saat Bahas Ijazah Jokowi
Panas! Relawan Jokowi dan Pendukung Roy Suryo Saling Serang soal Ijazah
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement