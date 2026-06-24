Bukan Argentina atau Portugal! Firdaus Oiwobo Tebak Negara Afrika Ini Juara Piala Dunia 2026

JAKARTA – Siapa juara Piala Dunia 2026? Setiap orang punya jagoan masing-masing. Namun, umumnya prediksi tak jauh-jauh dari negara unggulan semacam Brasil, Argentina, Jerman, Prancis, Belanda, Inggris, atau Portugal.

Namun advokat Firdaus Oiwobo punya pandangan anti-mainstream. Saat banyak orang menjagokan tim-tim top, Firdaus menyebut satu negara Afrika potensial sebagai juara edisi kali ini.

Siapa?

“Kalau saya lihat permainannnya itu bisa saja Maroko. Bisa saja Maroko ya, kuda hitam ini Maroko,” kata Firdaus saat hadir sebagai narasumber The Daily Buzz, Jumat (19/6/2026).

Tebakan yang beralasan. Maroko bergabung dengan Brasil, Haiti, dan Skotlandia di Grup C Piala Dunia 2026. Pada laga pertama, mereka brilian menahan imbang Brasil dengan skor 1-1. Setelah itu sukses menggulung Skotlandia 1-0.



Maroko juga punya rekam jejak mentereng di level internasional. Achraf Hakimi dkk merupakan juara Piala Afrika 1976 dan 2025. Asal tahu, mereka juga secara mengejutkan menempati peringkat empat saat Piala Dunia 2022 Qatar.