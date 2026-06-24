The Real GOAT! Messi Top Skor Sepanjang Masa Piala Dunia

JAKARTA – Sihir Lionel Messi belum berhenti. Kendati sudah menginjak usia 39 tahun, striker Timnas Argentina itu terus membuktikan dirinya layak dilabeli The GOAT (pemain terbaik sepanjang masa).

Bukti itu terhampar di Stadion Dallas, Dallas, Amerika Serikat (AS), Selasa (23/6/2026) dini hari WIB. Bermain ciamik, penyerang Inter Miami FC itu memborong dua gol saat Tim Tango menumpas Timnas Austria 2-0 dalam laga Grup J Piala Dunia 2026.

Messi ibarat highlander. Di saat banyak pemain seusianya telah gantung sepatu, dia terus jadi motor La Albiceleste—julukan Timnas Argentina. Sepasang gol di Dallas menjadikannya sahih sebagai penyerang paling subur di hajatan turnamen sepakbola paling akbar sejagat tersebut.