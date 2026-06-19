Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MULTIMEDIA VIDEO
KICK OFF: Persib Bandung Bidik Paulo Dybala dan Jese Rodriguez, Proyek Los Galacticos Dimulai?
, Jurnalis-Jum'at 19 Juni 2026 18:23 WIB
A
A
A
JAKARTA - Bursa transfer Super League kembali diguncang rumor gila! Persib Bandung dikabarkan siap membangun proyek Los Galacticos dengan membidik dua bintang dunia sekaligus, Paulo Dybala dan eks penyerang Real Madrid, Jese Rodriguez. 
 
Tidak ada asap tanpa api. Kemunculan rumor Dybala dipicu sejumlah alasan. Salah satu Bobotoh merujuk ke Paulo Dybala karena unggahan pertama menampilkan Alfeandra Dewangga, pemain berinisial “D” yang menjadi awalan nama Dybala. 
 
Unggahan kedua, Beckham Putra mengenakan jersey Argentina yang merupakan asal negara Paulo Dybala. Kendati baru kabar burung, tak ayal spekulasi ini jadi perbincangan panas.
 
Apakah Maung Bandung benar-benar bakal bikin kejutan terbesar abad ini? Podcast Kick Off mengupas dari segala sudut kehebohan ini bersama jurnalis Okezone Ramdani Bur, Rivan Nasri dan Erha Romadhoni. Simak di sini! 
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Video Lainnya
Persib Bandung Bakal Tampil di Empat Kompetisi Musim Depan, Bisa Apa?
Kian Sengit! Tersisa 2 Laga, Mampukah Persib Bandung Segel Juara Super League 2025-2026?
KICK OFF: Persib Bandung Terancam, Bakal Bangkit Lawan Arema FC?
Persib Bandung Kokoh di Puncak Klasemen, Hattrick Juara di Depan Mata
Persib Bandung Tak Terbendung, Ambisi Juara Persija Mulai Tergulung
Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement