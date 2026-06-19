KICK OFF: Persib Bandung Bidik Paulo Dybala dan Jese Rodriguez, Proyek Los Galacticos Dimulai?

JAKARTA - Bursa transfer Super League kembali diguncang rumor gila! Persib Bandung dikabarkan siap membangun proyek Los Galacticos dengan membidik dua bintang dunia sekaligus, Paulo Dybala dan eks penyerang Real Madrid, Jese Rodriguez.

Tidak ada asap tanpa api. Kemunculan rumor Dybala dipicu sejumlah alasan. Salah satu Bobotoh merujuk ke Paulo Dybala karena unggahan pertama menampilkan Alfeandra Dewangga, pemain berinisial “D” yang menjadi awalan nama Dybala.

Unggahan kedua, Beckham Putra mengenakan jersey Argentina yang merupakan asal negara Paulo Dybala. Kendati baru kabar burung, tak ayal spekulasi ini jadi perbincangan panas.

Apakah Maung Bandung benar-benar bakal bikin kejutan terbesar abad ini? Podcast Kick Off mengupas dari segala sudut kehebohan ini bersama jurnalis Okezone Ramdani Bur, Rivan Nasri dan Erha Romadhoni. Simak di sini!