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Lionel Messi Gacor! Hattrick di Laga Perdana, Argentina Auto Juara Piala Dunia?
, Jurnalis-Kamis 18 Juni 2026 12:47 WIB
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JAKARTA – Sejarah demi sejarah terus ditorehkan megabintang Argentina Lionel Messi. Teranyar, penyerang klub Inter Miami FC itu tiga kali beruntun menjebol gawang Aljazair di laga perdana grup J Piala Dunia 2026, Rabu (17/6/2026)
 
Pundi-pundi trigol tersebut menjadikan nama Messi terpatri sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa turnamen sepakbola terbesar di dunia tersebut. La Pulga—julukan Messi—sanggup menyamai rekor yang selama ini dipegang striker Timnas Jerman Miroslav Klose.
 
Dengan penampilan yang sangat gacor itu, mungkinkan Messi mengantar Argentina mulus merengkuh mahkota juara lagi? Jika iya, artinya mereka bakal menuliskan tinta emas sebagai negara yang sukses menggenggam 4 kali juara dunia, seperti Jerman dan Italia.
 
Bukan perkara gampang. Karena itu, tiga jurnalis Okezone: Ramdani Bur, Rivan Nasri dan Erha Romadoni mengulasnya dalam obrolan santai bermutu di program podcast Kick Off. Simak di sini!
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