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Heboh Sarwendah ke Gunung Kawi, Pakar Feng Shui Bilang Begini!
, Jurnalis-Kamis 18 Juni 2026 13:29 WIB
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JAKARTA – Sarwendah terus jadi sasaran hujatan warganet. Potongan video viral kontroversial saat dia menyebut ‘cong’ yang diduga merupakan sindiran kasar kepada mantan suaminya, Ruben Onsu, bikin netizen murka.
 
Persoalan rumah tangga tak dimungkiri telah menjadikan Sarwendah yang dulu banyak dipuja, kini dihina. Selain perceraian, eks vokalis Cherybelle itu juga mendapat ujian bertubi-tubi dengan persoalan pembagian waktu anak-anak dengan Ruben yang kerap ditengarai tak adil.
 
Belum lagi kontroversi unggahannya ke Gunung Kawi. Banyak orang menudingnya sedang ritual semacam mencari pesugihan dan lain-lain. Unggahan itu telah diklarifikasi Sarwendah.
 
Sebenaranya apa yang terjadi dengan ibu dari dua anak ini? Pakar Feng Shui, Yulius Fang, menelisik penyebab Sarwendah menuai kesialan. Apa saja rekomendasi darinya, berikut video selengkapnya!
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