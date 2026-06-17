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Eksklusif! Terbongkar Pemicu Ruben Onsu Murka terhadap Sarwendah
, Jurnalis-Rabu 17 Juni 2026 19:37 WIB
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JAKARTA – Satu demi satu alasan kemarahan Ruben Onsu terhadap Sarwendah terbongkar. Pengacara Ruben, Minola Sebayang, mengungkap sejumlah hal yang disebut menjadi sumber kekecewaan Ruben usai perceraiannya dengan Sarwendah. 
 
Salah satunya, Ruben disebut kerap mengalami kesulitan saat ingin bertemu dengan anak-anaknya. Bahkan, Minola juga menyinggung adanya pesan singkat yang diduga dikirim Sarwendah dengan menyebut Ruben menggunakan panggilan "cong", yang kini menjadi sorotan publik.
 
Benarkah hubungan Ruben dan Sarwendah semakin memanas di balik berbagai pernyataan yang muncul ke publik? Apa yang sebenarnya terjadi hingga isu hak asuh anak ikut mencuat? Simak pembahasan lengkapnya dalam podcast Herspective Okezone dan temukan fakta-fakta yang sedang ramai diperbincangkan.
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