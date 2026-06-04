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Persib Bandung Bakal Tampil di Empat Kompetisi Musim Depan, Bisa Apa?
, Jurnalis-Kamis 04 Juni 2026 12:58 WIB
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JAKARTA – Perayaan manis gelar juara Super League 2025/2026 usai sudah. Saatnya Persib Bandung kini kembali menginjak bumi dan menghadapi berbagai tantangan berat di depan mata.
 
Musim depan, Maung Bandung bakal dihadapkan pada jadwal yang jauh lebih padat dan menantang. Bukan hanya kompetisi terelite sepak bola dalam negeri, Persib bakal bertarung di level Asia.
 
Tak main-main, Beckham Putra dkk berpeluang berlaga di empat hingga lima turnamen berbeda sepanjang musim 2026/2027. Menjalani serangkaian agenda sepadat itu, bisa apa pasukan Igor Tolic? 
 
Apa saja strategi dan persiapan yang dilakukan tim legendaris ini? Podcast Kick Off Okezone Episode 20 mengupas tuntas bersama tiga jurnalis sport andalan: Ramdani Bur, Wikanto Arungbudoyo dan Feby Novalius. Ulasan renyah namun penuh 'daging' jadi ciri khas. Jangan ketinggalan!
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