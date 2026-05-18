Trofi Juara di Depan Mata! Ini Kunci Persib Bungkam PSM lewat Drama Injury Time

BANDUNG- Persib Bandung hampir pasti mengukir tinta emas dalam sejarah sepak bola Indonesia. Maung Bandung, julukan Persib, tinggal selangkah meraih hattrick juara Super League usai menang 2-1 atas PSM Makassar, Minggu 17 Mei 2026 malam WIB.

Kemenangan itu membuat Persib Bandung- kukuh di puncak klasemen Super League 2025-2026 dengan 78 poin. Di posisi kedua ditempati Borneo FC dengan 76 angka. Dengan demikian, Persib hanya tinggal main seri di laga terakhir melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu, 23 Mei 2026.

Penampilan impresif Persib tidak dimungkiri salah satunya karena sentuhan midas pelatih Bojan Hodak. Lini serang tampil produktif, sementara pertahanan Persib menjadi salah satu yang paling kokoh di kompetisi musim ini. Konsistensi tersebut membuat klub asal Kota Kembang itu mampu menjaga momentum di tengah ketatnya persaingan Super League.

Selain faktor teknis, dukungan suporter juga menjadi kekuatan tambahan bagi Persib. Atmosfer Stadion GBLA selalu dipenuhi antusiasme Bobotoh yang terus memberikan dukungan penuh kepada tim kesayangannya. Semangat tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang mendorong mental bertanding para pemain tetap terjaga hingga pekan-pekan akhir kompetisi.

Jika berhasil memastikan gelar juara, maka pencapaian tersebut akan menjadi momen penting bagi Persib Bandung dalam mempertegas status mereka sebagai salah satu klub terbesar di Indonesia. Kans mengukir sejarah itu diulas dalam program Morning Zone, Okezone, Senin (18/5/2026) dengan menghadirkan pengamat sepak bola sekaligus jurnalis Okezone, Ramdani Bur.