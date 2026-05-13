Kian Sengit! Tersisa 2 Laga, Mampukah Persib Bandung Segel Juara Super League 2025-2026?

JAKARTA – Persaingan merebut mahkota juara Super League 2025-2026 kian panas. Persib Bandung dipastikan tidak bisa duduk tenang di pucuk klasemen sementara lantaran terus ditempel ketat Borneo FC Samarinda.

Menyisakan dua laga tersisa, Persib dan Borneo sama-sama mengoleksi poin sama: 75. Situasi ini tak pelak membuat pertarungan keduanya semakin sengit.

Pada pekan ke-33, Persib Bandung bakal berperang di markas PSM Makassar, Sabtu (17/5/2026) pukul 19.00 WIB. Pada hari dan jam sama, Borneo FC akan melawat ke Persijap Jepara.

Jika keduanya sama-sama menang, gelar juara bakal ditentukan hingga laga terakhir pada pekan ke-34. Pertanyaannya, mampukah Maung Bandung kembali mengulang kejayaan dengan mengunci gelar juara kompetisi terelite sepak bola Tanah Air itu?

