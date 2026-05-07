Duel Panas Musuh Bebuyutan Persija Vs Persib, Siapa Menang?

JAKARTA – Duel panas bakal tersaji pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Minggu sore, 10 Mei 2026, Persija Jakarta siap menjamu tamunya, Persib Bandung. Jelang laga, dua klub terus mengasah persiapa demi meraup tiga poin penuh.

Di tengah rivalitas tersebut, sayangnya terbetik kabar kurang menyenangkan buat The Jakmania, sebutan fans Persija. Laga sarat gengsi ini batal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Pertarungan akhirnya akan dihamparkan di rumput Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, untuk alasan keamanan.

Di luar faktor nonteknis tersebut, siapa bakal menang?

Program Kick Off menguliti peluang menang-kalah duel klasik klub legendaris Indonesia ini. Bersama jurnalis sport Okezone Ramdani Bur, Wikanto Arungbudoyo dan Feby Novalius, Kick Off juga menganalisi taktik duel klasih klub legendaris Indonesia ini.