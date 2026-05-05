Rivalitas Panas Persija Vs Persib, Duel Klasik Tim Legendaris Menuju Juara

JAKARTA – Duel tim legendaris akan tersaji di Super League 2025/2026 pekan ini. Persija Jakarta bakal menghadapi tamunya, Persib Bandung, Minggu (10/5/2026). Laga ini bukan hanya sarat gengsi, namun bakal jadi penentu apakah Maung Bandung bakal merengkuh gelar juara musim ini.

Untuk diketahui, hingga memainkan 31 pertandingan, Sang Pangeran Biru-julukan lain Persib Bandung- duduk di puncak klasemen dengan 72 poin. Pasukan Bojan Hodak itu unggul tiga angka atas Borneo FC yang menguntit di posisi dua.

Bukan hal mudah bagi Persib meraih mahkota juara. Mereka harus lebih dulu melakoni duel panas. Selain melawat ke markas Persija, mereka juga kudu tandang ke PSM Makassar (Minggu, 17 Mei 2026) dan menjamu Persijap Jepara di Bandung pada Sabtu, 23 Mei 2026.

Bagaimana peluang Persib? Program podcast Morning Zone mengulas asa Beckham Putra dkk untuk menjadi yang terbaik di kasta tertinggi kompetisi sepakbola Tanah Air.