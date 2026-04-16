HOME MULTIMEDIA VIDEO
Skandal Pelecehan Seksual FH UI, Waketum Perindo: Penanganan Harus Berpihak Korban
, Jurnalis-Kamis 16 April 2026 11:36 WIB
JAKARTA – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Manik Marganamahendra menyoroti skandal pelecehan seksual di FH UI. Dia mengingatkan agar semua pihak tidak diam dengan fenomena ini.
 
Menurut Manik, kasus dugaan pelecehan di lingkungan kampus harus menjadi perhatian serius. Sebab, kejadian seperti ini bisa menjadi fenomena gunung es atau bukan hanya terjadi di satu tempat.
 
"Saya melihat ini jangan-jangan sering terjadi. Saya yakin tidak hanya di UI, tapi juga di banyak kelompok lain. Ini bisa jadi fenomena gunung es," ujar Manik dalam podcast The Daily Buzz Okezone, Rabu (15/4/2026).
 
Manik mengapresiasi keterbukaan kampus dalam menangani kasus ini. Tetapi dia juga mengingatkan jangan ada yang ditutupi. Terpenting, penanganan kasus ini harus berpihak pada korban terlebih dahulu. "Baru kemudian proses pembuktian berjalan," ujarnya.
