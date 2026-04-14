Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MULTIMEDIA VIDEO
16 Mahasiswa FH UI Pelaku Kekerasan Seksual via Grup Chat Terancam DO
, Jurnalis-Selasa 14 April 2026 20:51 WIB
A
A
A
JAKARTA – Dunia pendidikan tinggi tercoreng noda hitam. Sebanyak 16 mahassiwa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) terancam sanksi drop out atau DO karena kasus kekerasan seksual melalui grup chat.
 
Fakultas Hukum UI memastikan tidak tinggal diam dengan kasus ini. Mereka menyatakan bakal membawa persoalan ini ke aparat penegak hukum bila ditemukan unsur pidana.
 
Dalam unggahan akun Instagram @fakultashukumui, FH UI telah menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran kode etik yang juga berpotensi mengandung unsur tindak pidana kasus itu pada 12 April 2026.
 
Sementara itu Ketua BEM FH UI Anandaku Dimas Rumi Chattaristo mengatakan bahwa tuntutan utama mahasiswa adalah pemberian hukuman seberat-beratnya tanpa kompromi, termasuk opsi DO jika terbukti bersalah.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement