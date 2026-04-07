Persib Bandung Tak Terbendung, Ambisi Juara Persija Mulai Tergulung

PADANG - Persib Bandung sukses menggulung Semen Padang 2-0 dalam laga lanjutan Super League 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Minggu 5 April 2026. Dua gol Pangeran Biru diborong Ramon Tanque (32’, 70’).

Tambahan tiga poin semakin mempertegas posisi Persib Bandung di puncak klasemen sementara dengan raihan 61 poin. Mereka unggul empat angka atas Borneo FC di setrip kedua dengan koleksi 57 poin.



Kendati demikian, pelatih Persib Bojan Hodak enggan jemawa. Menurutnya, perjalanan menuju tangga juara masih panjang karena kompetisi masih menyisakan banyak laga