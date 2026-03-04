Ustaz Bachtiar Nasir: Usai Venezuela dan Iran, Turki Jadi Target Serangan AS

JAKARTA – Ketua Umum Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) Ustaz Bachtiar Nasir menyoroti tajam serangan brutal Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Dia menilai, dinamika geopolitik global saat ini menunjukkan pola penargetan terhadap sejumlah tokoh dan negara yang dianggap berseberangan dengan kepentingan tertentu.

“Stelah munculnya isu terkait Presiden Venezuela, tokoh kartel Meksiko El Mencho, hingga pemimpin Iran Ali Khamenei, muncul pertanyaan mengenai siapa lagi yang akan menjadi target berikutnya dalam konflik geopolitik ini,” kata Bachtiar Nasir dalam Podcast The Daily Buzz Okezone, Senin (2/3/2026).

Pendakwah yang akrab disapa UBN ini menyebut, ada kemungkinan negara lain juga dapat menjadi sasaran tekanan di masa depan, termasuk Turki yang dinilai memiliki posisi strategis di kawasan. Kenapa demikian?

Dia lantas mengaitkan situasi sekarang dengan ketegangan yang meningkat setelah peristiwa Serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, di mana konflik regional berkembang menjadi persaingan kekuatan yang melibatkan berbagai negara di Timur Tengah.

Dalam pandangannya, dinamika tersebut dapat memicu rivalitas baru antarnegara yang memiliki kekuatan militer dan aliansi regional.