Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MULTIMEDIA VIDEO
Ustaz Bachtiar Nasir: Usai Venezuela dan Iran, Turki Jadi Target Serangan AS
, Jurnalis-Rabu 04 Maret 2026 14:17 WIB
A
A
A
JAKARTA – Ketua Umum Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) Ustaz Bachtiar Nasir menyoroti tajam serangan brutal Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran. Dia menilai, dinamika geopolitik global saat ini menunjukkan pola penargetan terhadap sejumlah tokoh dan negara yang dianggap berseberangan dengan kepentingan tertentu. 
 
“Stelah munculnya isu terkait Presiden Venezuela, tokoh kartel Meksiko El Mencho, hingga pemimpin Iran Ali Khamenei, muncul pertanyaan mengenai siapa lagi yang akan menjadi target berikutnya dalam konflik geopolitik ini,” kata Bachtiar Nasir dalam Podcast The Daily Buzz Okezone, Senin (2/3/2026).
 
Pendakwah yang akrab disapa UBN ini menyebut, ada kemungkinan negara lain juga dapat menjadi sasaran tekanan di masa depan, termasuk Turki yang dinilai memiliki posisi strategis di kawasan. Kenapa demikian?
 
Dia lantas mengaitkan situasi sekarang dengan ketegangan yang meningkat setelah peristiwa Serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, di mana konflik regional berkembang menjadi persaingan kekuatan yang melibatkan berbagai negara di Timur Tengah. 
 
Dalam pandangannya, dinamika tersebut dapat memicu rivalitas baru antarnegara yang memiliki kekuatan militer dan aliansi regional.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Video Lainnya
Resmi Debut di Turki! Megawati Hangestri Bawa Klub Barunya Menang Telak
Kardinal Robert Prevost dari Amerika Serikat terpilih sebagai Paus Baru
Presiden Prabowo Bertemu Erdogan di Turki | OKEZONE FLASH
Detik-Detik Presiden Prabowo Disambut Erdogan saat Tiba di Turki
Marc Marquez, Penguasa MotoGP Amerika Serikat yang Tak Tertandingi | MORNING ZONE
Iklim dan Minimnya Pekebun Muda Menekan Pasokan Pohon Natal di Amerika Serikat
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement