Terlilit Utang Parah, Perang Jadi Satu-satunya Jalan Amerika Cari Keuntungan Instan

JAKARTA- Serangan brutal Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran ternyata bukan semata soal ancaman kawasan. Sejumlah pakar global menilai perang jadi jalan satu-satunya bagi Amerika untuk mendapatkan keuntungan finansial. Situasi itu juga diulas Ketua Umum Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) Ustaz Bachtiar Nasir.

Hadir sebagai narasumber Podcast The Daily Buzzz Okezone, Senin (2/3/2026), UBN—panggilan akrab Bachtiar Nasir—menyebut kondisi ekonomi AS sedang dalam tekanan serius.

Dia mencontohkan pandangan miliarder Ray Dalio yang menyebut Amerika memasuki tahap krisis fiskal sangat kritis. Besaran utang nasional AS telah mencapai sekitar USD38 triliun dolar.

Dalam pandangan UBN, situasi tersebut dapat mendorong kebijakan ekstrem, termasuk keterlibatan dalam konflik berskala besar. Peran itu tak lebih sebagai jalan keluar instan, dengan dalih keadaan darurat atau force majeure.

Selain persoalan utang, UBN juga menyinggung posisi dolar Amerika yang menurutnya mulai tergerus oleh dinamika global, termasuk menguatnya blok ekonomi seperti BRICS.

“Perubahan peta kekuatan ekonomi dunia ini turut memengaruhi agresivitas kebijakan luar negeri Amerika, yang dipersepsikan semakin aktif dalam berbagai ketegangan internasional,” kata Bachtiar Nasir.