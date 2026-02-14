Buka-bukaan! Ini Dia Penyebab Tingkat Kepuasan terhadap Prabowo Tembus 79,9%

Hasil survei terbaru lembaga Indikator Politik Indonesia (Indikator) mencatat tingkat kepuasan publik terhdap kinerja Pemerintahan Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tembus 79,9%. Kok bisa?

Program 10 Minutes Okezone membedah tuntas bagaimana survei itu dijalankan hingga mengerucut pada hasil yang dipaparkan kepada masyarakat. Dalam survei Indikator, tingkat kepuasan terhadap Prabowo dipicu oleh ketegasan soal pemberantasan korupsi.

Menurut Indikator, langkah progresif Kejagung, terutama dalam penelusuran dan pemulihan aset hasil korupsi, menjadi salah satu pendorong utama terbentuknya persepsi positif masyarakat terhadap kepemimpinan nasional.

Tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom) Kurnia Ramadhana merepons survei tersebut. Menurut dia, apa yang disampaikan secara terbuka dan berulang oleh Presiden Prabowo mengenai pemberantasan korupsi memang terbukti sejauh ini.

“Kalau dilihat Desember kemarin itu kan kurang lebih Rp6 triliun diserahkan Kejaksaan Agung ke Kementerian Keuangan. (Sebanyak) Rp4 triliun itu dari penanganan kasus korupsi, Rp2 triliun dari Satgas PKH. Uang itu digunakan lagi untuk masyarakat,” kata dia.