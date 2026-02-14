Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MULTIMEDIA VIDEO
Buka-bukaan! Ini Dia Penyebab Tingkat Kepuasan terhadap Prabowo Tembus 79,9%
, Jurnalis-Sabtu 14 Februari 2026 23:09 WIB
A
A
A
Hasil survei terbaru lembaga Indikator Politik Indonesia (Indikator) mencatat tingkat kepuasan publik terhdap kinerja Pemerintahan Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tembus 79,9%. Kok bisa?
 
Program 10 Minutes Okezone membedah tuntas bagaimana survei itu dijalankan hingga mengerucut pada hasil yang dipaparkan kepada masyarakat. Dalam survei Indikator, tingkat kepuasan terhadap Prabowo dipicu oleh ketegasan soal pemberantasan korupsi.
 
Menurut Indikator, langkah progresif Kejagung, terutama dalam penelusuran dan pemulihan aset hasil korupsi, menjadi salah satu pendorong utama terbentuknya persepsi positif masyarakat terhadap kepemimpinan nasional.
 
Tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom) Kurnia Ramadhana merepons survei tersebut. Menurut dia, apa yang disampaikan secara terbuka dan berulang oleh Presiden Prabowo mengenai pemberantasan korupsi memang terbukti sejauh ini.
 
“Kalau dilihat Desember kemarin itu kan kurang lebih Rp6 triliun diserahkan Kejaksaan Agung ke Kementerian Keuangan. (Sebanyak) Rp4 triliun itu dari penanganan kasus korupsi, Rp2 triliun dari Satgas PKH. Uang itu digunakan lagi untuk masyarakat,” kata dia.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Video Lainnya
Momen Gibran Rakabuming Bagikan Amplop Lebaran ke Anak-Anak di Rumah Jokowi
Momen Presiden Prabowo Subianto Lebaran Bareng Ojol di Istana
Wapres Gibran Rakabuming Tinjau Proyek Tol Yogyakarta-Bawen di Sleman | Flash Zone
Respons Gibran Rakabuming Usai Dipecat PDIP: Kami Menghargai dan Hormati
Presiden Prabowo Subianto Telepon Hotman Paris, Bahas Masalah Ini
Wapres Gibran Rakabuming Tinjau Makan Bergizi Gratis di SMKN 3 Kota Tangerang
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement