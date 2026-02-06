Advertisement
HOME MULTIMEDIA VIDEO
Gawat! Dharma Pongrekun Sebut Budi Gunadi Sadikin saat Bongkar Jaringan Oligarki Global
, Jurnalis-Jum'at 06 Februari 2026 19:46 WIB
A
A
A
JAKARTA – Mantan Wakil Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun kembali membongkar skenario elite global dalam berbagai kehidupan umat manusia. Salah satu yang jadi sorotan yakni tentang pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu.
 
Berbicang sebagai narasumber Podcast The Daily Buzz Okezone, Kamis (5/2/2026), Dharma secara mengejutkan menyeret nama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS). Purnawirawan Polri bintang tiga itu menyebut BGS sebagai agen Gavi.
 
“Siapa namanya? Budi Gunadi Sadikin. Siapa beliau? Siapa? Ah, enggak pantes dipanggil beliau lah. Beliau itu orang yang bisa kita hormati. Siapa dia? Dia adalah agen daripada Gavi, di sini, karena beliau adalah co-chair,” ujarnya sambil menunjukkan lembar kertas besar bergambar jaringan Gavi.
 
Dalam lembaran itu tertulis ‘Budi G Sadikin dalam jaringan oligarki global atau kapitalis ekonomi. Budi G sadikin adalah co-chair WEF untuk region Asia dan juga Implementering Countries GAVI untuk 2 negara: Indonesia & Bhutan’.
 
Untuk diketahui, Gavi merupakan aliansi vaksin dunia yang membantu memvaksinasi lebih dari separuh anak-anak di dunia terhadap penyakit menular mematikan dan melemahkan. 
 
Menurut laman situs resmi WHO, sejak didirikan pada tahun 2000, Gavi telah membantu mengimunisasi seluruh generasi – lebih dari 822 juta anak – dan mencegah lebih dari 14 juta kematian, membantu mengurangi separuh angka kematian anak di 73 negara berkembang.
 
“Jadi ini kan file saya dapat dan di sini enggak bisa terbantahkan karena ini ada di World Economy Forum. Jadi orang-orang yang sudah berhubungan dengan World Economy Forum itu akan menjadi agen untuk ee menentukan arah pembangunan di Indonesia.
