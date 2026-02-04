Bos BEI-OJK Ramai-Ramai Mundur, Ekonom: Orang Baik di Ekosistem Buruk

JAKARTA – Guncangan pasar saham Indonesia sebagai akibat penilaian Morgan Stanley Composite Index (MSCI) membuat sejumlah pimpinan Bursa Efek Indonesia (BEI) mundur. Tidak hanya itu, ketua dan wakil ketua serta kepala pengawas pasar modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengundurkan diri. Apa yang sebenarnya terjadi?

Ekonom senior Wijayanto Samirin merespons gejolak itu. Menurut dia, mundurnya sejumlah pimpinan BEI dan OJK sesungguhnya bukan isu utama. Apalagi, jika membicarakan spekulasi apakah pengunduran diri itu bersifat skenario, tekanan, atau sukarela.

“Dari lima yang mengundurkan diri, saya mengenal cukup dekat tiga di antaranya. Mereka orang baik, profesional, dan berintegritas. Kalau sampai mundur, pasti ada kendala yang luar biasa,” ujar Wijayanto dalam podcast The Daily Buzz Okezone, Senin (2/2/2026).

Wijayanto menggambarkan situasi itu sebagai ‘orang baik di ekosistem yang buruk’. “Mau mengundurkan diri atau dimundurkan, dampaknya sama saja, tidak ada,” katanya.

Ekonom dari Universitas Paramadina ini menegaskan, jauh lebih penting adalah momentum pembenahan ke depan, terutama dalam proses pergantian dan perbaikan sistem.