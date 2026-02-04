Bikin Kaget! Roy Suryo Bawa Tuyul dan Pocong ke Studio saat Bahas Ijazah Jokowi

JAKARTA – Pakar telematika Roy Suryo kembali blak-blakan mempertanyakan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Mantan menteri pemuda dan olahraga itu juga terang-terangan menyindir Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis, aktivis yang semula satu barisan dengannya kini telah beda jalan.

Berbicara di podcast The Daily Buzz Okezone, Selasa (3/2/2026), Roy Suryo semula mengungkap perkembangan penyidikan kasus ijazah hingga pengembalian berkas penyidikan dari kejaksaan ke Polda Metro Jaya. Selain itu dia juga membongkar alasan pengajuan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Saat disinggung tentang restorative justice yang diterima Eggi dan Damai Lubis, Roy lantas menunjukkan gambar karikatur buatan Lukas Luwarso. Gambar itu menunjukkan dua tuyul menghadap jin ifrit.

Bukan cuma itu. Roy mendadak mengeluarkan wayang dari balik bajunya.

“Ohhh, bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelip. Ini sekarang ceritanya apakah benar tuyul tuyul lagi menghadap jin ifrit?,” kata dia.

“Nah, ya. Siapa itu tuyulnya? Dan kemudian, siapa yang sebenarnya, eh apa, yang dituduh menjadi tuyul-tuyul ini,” ucapnya.

Polda Metro Jaya resmi mencabut status tersangka dan pencekalan terhadap Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Pencabutan tersebut dilakukan setelah diterapkannya restorative justice (RJ) dalam penanganan perkara. Eggi dan Damai Lubis sebelumnya diketahui telah menghadap Jokowi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, status hukum Eggi dan Damai Lubis telah dikembalikan seperti sebelum adanya laporan. "Terhadap dua tersangka di klaster ke-1 yang sudah mendapat RJ ini juga haknya sebagai status tersangka juga sudah dicabut. Kami ulangi, status tersangka juga sudah dicabut," kata Budi, Senin (19/1/2026).

Roy pun kembali tertawa saat disinggung perkara TJ atas dua tersangka tersebut. “Alkisah di dalam dunia pewayangan itu memang ada yang disebut tuyul. Dan tuyul ini, nah ini salah satu contohnya ini yang namanya tuyul. Tuyul itu tipis bedanya dengan pocong,” kata dia.