IHSG Rontok Bukan Kebetulan, Bennix Singgung Peran Antek Asing

JAKARTA – Founder Bennix Investor Group, Benny Batara atau akrab disapa Bennix, menilai gejolak bursa saham Indonesia dalam beberapa hari terakhir bukan kebetulan. Tidak menutup kemungkinan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hancur karena adanya peran aktor-aktor asing.

Berbincang di podcast The Daily Buzz Okezone, pakar pasar modal ini menyebut apa yang terjadi di pasar saham Indonesia saat ini bukan hal baru. Morgan Stanley Capital Index (MSCI) biasa melakukan terhadap negara-negara emerging market.

“Ini bukan pertama atau kedua kali. Mereka sudah melakukan pola yang sama di Yunani dan Argentina. Mata uang dihancurkan terlebih dulu, setelah itu bursa dihancurkan, harga perusahaan jatuh dan menjadi diskon,” ujar Bennix, Senin (2/2/2026).

Dia mencontohkan kasus Yunani. Setelah krisis, berbagai aset strategis seperti pelabuhan, bandara, dan pabrik di negara itu akhirnya diakuisisi pihak asing dengan harga murah. Apakah situasi Indonesia sekarang mirip dengan Yunani?

Dia menegaskan situasi itu sangat mungkin dan erat kaitannya dengan persoalan geopolitik. Dia tak ragu menyebut adanya pihak-pihak yang berperan sebagai kepanjangan tangan kepentingan asing.

“Faktanya memang mereka yang membuat crash, jadi ini logis. Ada banyak pihak yang tidak suka ketika Indonesia ingin menjadi lebih baik dan lebih mandiri,” ujarnya. Menurut Bennix, tekanan semacam ini bukan semata persoalan ekonomi, melainkan bagian dari dinamika kepentingan global yang lebih besar.