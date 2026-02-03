Advertisement
Banjir Jakarta, Kenapa Selalu Berulang? Oke Class Bongkar Fakta Mengejutkan
JAKARTA – Banjir kembali merendam sebagian wilayah Jakarta pada Januari hingga awal Februari 2026 ini. Catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, setidaknya  39 RT di sejumlah kelurahan terendam, meski pada Selasa (3/2/2025) ini sudah surut.
 
Pertanyaan publik, mengapa banjir di Jakarta tak pernah hilang? Bukankah berbagai jurus telah dikerahkan oleh Pemprov DKI? Bahkan, gubernur dari masa ke masa juga melakukan penanggulangan yang tak ada habisnya.
 
Persoalan klasik itu dibahas dalam program situasi komedi (sitcom) Oke Class Okezone. Mengulas sejarah banjir hingga janji politik setiap pemimpin Jakarta, guru dan murid-murid tenggelam dalam pelajaran bernuansa sersan alias serius tapi santai. Penuh canda, tapi tetap berkualitas.
