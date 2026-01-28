Terlalu Perkasa! Ini Momen Timnas Futsal Indonesia Bikin Kocar-kacir Timnas Futsal Korsel

JAKARTA - Timnas Futsal Indonesia terlalu perkasa buat Timnas Futsal Korea Selatan di Piala Asia Futsal 2026. Bermain di Indonesia Arena, Jakarta, Selasa (27/1/2026) malam WIB, Skuad Garuda menghajar Pasukan Negeri Ginseng 5-0.

Lima gol Timnas Futsal Indonesia dicetak oleh Mochammad Iqbal Rahmatullah (1’, 21’), Rio Pangestu Putra (11’), Israr Megantara (29’), dan Reza Gunawan (36’). Kemenangan ini menjadilan anak asuh Hector Souto kini naik ke puncak klasemen Grup A Piala Asia Futsal 2026.

Timnas Futsal Indonesia bergabung dengan Irak, Kirgistan dan Korsel. Di laga sebelumnya, Irak menang 4-2 atas Kirgistan.