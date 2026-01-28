Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MULTIMEDIA VIDEO
Terlalu Perkasa! Ini Momen Timnas Futsal Indonesia Bikin Kocar-kacir Timnas Futsal Korsel
, Jurnalis-Rabu 28 Januari 2026 10:44 WIB
A
A
A
JAKARTA - Timnas Futsal Indonesia terlalu perkasa buat Timnas Futsal Korea Selatan di Piala Asia Futsal 2026. Bermain di Indonesia Arena, Jakarta, Selasa (27/1/2026) malam WIB, Skuad Garuda menghajar Pasukan Negeri Ginseng 5-0.
 
Lima gol Timnas Futsal Indonesia dicetak oleh Mochammad Iqbal Rahmatullah (1’, 21’), Rio Pangestu Putra (11’), Israr Megantara (29’), dan Reza Gunawan (36’). Kemenangan ini menjadilan anak asuh Hector Souto kini naik ke puncak klasemen Grup A Piala Asia Futsal 2026. 
 
Timnas Futsal Indonesia bergabung dengan Irak, Kirgistan dan Korsel. Di laga sebelumnya, Irak menang 4-2 atas Kirgistan.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Video Lainnya
MORNING ZONE: Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN Futsal Championship 2024
Timnas Futsal Indonesia Disambut Suporter saat Tiba di Tanah Air Usai Juara ASEAN Futsal Championship 2024
Gebuk Vietnam 2-0, Timnas Futsal Indonesia Juara ASEAN Futsal Championship 2024
Singkirkan Thailand, Timnas Futsal Indonesia Melaju ke Final ASEAN Futsal Championship 2024
Marcos Sorato Resmi Ditunjuk sebagai Pelatih Baru Timnas Futsal Indonesia
Kiper Timnas Futsal Indonesia, Muhammad Albagir Gabung Klub Thailand Royal Thai Navy
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement