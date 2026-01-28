Jangan Cuma Tergiur Untung Besar, Guru Oke Class Bagi Tips Cerdas Berinvestasi

JAKARTA – Investor muda dan berpengaruh di Indonesia, Timothy Ronald, dilaporkan ke polisi atas dugaan penipuan trading kripto. Pelapor mengaku mengalami kerugian sekitar Rp3 miliar gara-gara mengikuti .

Perkara ini tak urung bikin publik heboh. Banyak orang menjadi bertanya-tanya ketika hendak berinvestasi di dunia keuangan. Apakah akan aman? Kegelisahan ini pun dibahas dalam Oke Class, program komedi situasi (situation comedy/sitcom) Okezone yang tayang Selasa (27/1/2026).

Dalam aksi kocak namun tetap substansif, guru bersama murid-murid Oke Class mengajak agar masyarakat tak sekadar berpikir keuntungan besar ketika investasi. “Investasi harus dilakukan dengan hati-hati karena kita mempercayakan uang kita kepada pihak lain,” ujar Bu Guru.