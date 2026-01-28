Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MULTIMEDIA VIDEO
Jangan Cuma Tergiur Untung Besar, Guru Oke Class Bagi Tips Cerdas Berinvestasi
, Jurnalis-Rabu 28 Januari 2026 12:57 WIB
A
A
A
JAKARTA – Investor muda dan berpengaruh di Indonesia, Timothy Ronald, dilaporkan ke polisi atas dugaan penipuan trading kripto. Pelapor mengaku mengalami kerugian sekitar Rp3 miliar gara-gara mengikuti .
 
Perkara ini tak urung bikin publik heboh. Banyak orang menjadi bertanya-tanya ketika hendak berinvestasi di dunia keuangan. Apakah akan aman? Kegelisahan ini pun dibahas dalam Oke Class, program komedi situasi (situation comedy/sitcom) Okezone yang tayang Selasa (27/1/2026).
 
Dalam aksi kocak namun tetap substansif, guru bersama murid-murid Oke Class mengajak agar masyarakat tak sekadar berpikir keuntungan besar ketika investasi. “Investasi harus dilakukan dengan hati-hati karena kita mempercayakan uang kita kepada pihak lain,” ujar Bu Guru.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Video Lainnya
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement