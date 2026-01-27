Prediksi Ichsanuddin Noorsy Terbukti! Thomas Djiwandono Mulus Jadi Deputi Gubernur BI

JAKARTA – Prediksi ekonom senior Ichsanuddin Noorsy terbukti. Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mulus melaju sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia 2026-2031.

Berbincang dalam podcast The Daily Buzz Okezone, Ichsanuddin semula menyebut uji kemampuan dan kelayakan (fit and proper test) dalam pengisian jabatan strategis kerap hanya bersifat formalitas. Kenapa? Karena akar persoalannya ada pada konstitusi.

Menurut dia, desain konstitusi tersebut membuat partai politik menjadi aktor yang nyaris tak tertandingi. Ketika partai politik sudah menghendaki seseorang, hampir tidak ada kekuatan sosial lain yang mampu melawan atau menyeimbangkan secara sehat, baik dari kelompok masyarakat sipil maupun media.

Upaya pengawasan pun, kata dia, kerap berujung pada tekanan, marginalisasi, hingga kriminalisasi. Dengan kondisi tersebut, Ichsanuddin menilai pengajuan nama Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur BI pada akhirnya hampir pasti berujung pada keterpilihan.

Bukan semata karena proses seleksi, melainkan karena konstitusi telah menyusun mekanisme kekuasaan yang sangat berpihak pada keputusan partai politik. “Kalau konstitusinya memang bicara begitu, ya selesai,” ujarnya.