Dharma Pongrekun Bongkar Aktor di Balik Mati Listrik 7 Hari: Mereka Bekerja lewat Sistem

JAGAT maya dihebohkan isu bakal terjadinya kondisi darurat berupa pemadaman listrik (blackout), terhentinya akses internet, dan terganggunya pasokan air bersih selama tujuh hari. Rumor yang semula dimunculkan Mantan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun ini tak urung membuat sebagian besar warganet panik.

Mereka khawatir rumor itu bakal menjadi kenyataan. Benarkah demikian? Berbincang dalam program 10 Minutes Okezone, Dharma buka suara. Pensiunan jenderal bintang tiga Polri itu menyebut sebagian masyarakat berterima kasih atas informasi yang dilontarkannya.

Kendati demikian, namun tidak sedikit yang menilai informasi tersebut sebagai upaya menakut-nakuti. “Dari reaksi itu saya menganalisis bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami perjalanan agenda global. Mereka yang merasa ditakut-takuti sebenarnya terlihat belum siap,” ujar Dharma dalam tayangan di akun Official Youtube Okezone, Rabu (21/1/2026).