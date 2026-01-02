Advertisement
Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia
, Jurnalis-Jum'at 02 Januari 2026 16:38 WIB
PERGERAKAN transfer Persib Bandung lagi panas-panasnya! Kabar yang beredar Maung Bandung mengincar beberapa pemain andalan Timnas Indonesia, seperti Joey Pelupessy hingga Marten Paes. 
 
Rumor panas tak hanya itu. Calon pelatih baru Timnas Indonesia juga sedang ramai! Nama John Herdman digadang-gadang akan mengisi kekosongan kursi kepelatihan di Garuda!
 
Apakah betul? Semua dibahas di Podcast Locker Room bersama Pengamat Sepak Bola Bung Ropan. Tentu saja bareng host Fadly Sungkara dan Redaktur Olahraga Okezone Ramdani Bur.
Persib Bandung
Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?
Menanti Sentuhan Midas Bojan Hodak! Persib Bandung Ditunggu 3 Raksasa Asia di ACL 2 2025?2026
Persija Jakarta Gagalkan Hattrick Juara Persib Bandung di Super League?
Bangkit di Markas PSIM atau Makin Tertinggal dari Persija? Persib Bandung Kini Jadi Sorotan!
Sombongnya Bojan Hodak, Yakin Banget Antar Persib Bandung Hattrick Juara Super League!
PR Besar Bojan Hodak di Persib Bandung: Bangun Chemistry Pemain Sesingkat Mungkin! | Locker Room
