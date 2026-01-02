Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

PAKAR politik yang juga mantan juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Ujang Komarudin buka-bukaan soal gaya komunikasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bocoran itu diungkapkan saat berbincang di Podcast The Daily Buzz Okezone, Rabu (31/12/2025).

Ujang merespons anggapan tentang langkah Gibran Rakabuming yang dipandang telah mereduksi elektoral Presiden Prabowo. Menurut Ujang, anggapan itu sebenarnya bagian dari kritik publik yang wajar muncul dalam ruang demokrasi.

Dalam pandangan dosen Universitas Al-Azhar Indonesia ini, isu seperti “mencuri spotlight” atau dianggap berjalan sendiri tanpa koordinasi adalah persepsi yang berkembang di masyarakat dan media sosial.

Dalam melihat sosok Gibran, katanya, perlu dipahami bahwa setiap figur publik memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam konteks komunikasi, gaya Gibran dinilai memang apa adanya dan cenderung natural, bukan sesuatu yang dibuat-buat atau direkayasa. Gaya tersebut merupakan karakter personal yang sulit diubah secara instan.

Ujang menegaskan bahwa dalam situasi formal seperti pilpres atau pidato kenegaraan, tentu ada briefing dan arahan komunikasi. Namun di luar itu, cara Gibran berkomunikasi mencerminkan kepribadiannya sendiri. Penilaian atas gaya dan dampaknya diserahkan sepenuhnya kepada publik.