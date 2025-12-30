Advertisement
Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam
Selasa 30 Desember 2025 21:15 WIB
A
A
A
BANJIR bandang dan tanah longsor menerjang Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh pada akhir November lalu. Bencana mengakibatkan ribuan jiwa terpaksa mengungsi.
 
PT Pos Indonesia (Persero) menyalurkan Bantuan Tunai Langsung Sementara Kesejahteraan Rakyat(BLTS Kesra) di wilayah-wilayah terdampak bencana alam. Lokasi penyaluran BLTS Kesra oleh Pos Indonesia salah satunya di Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
 
Penyaluran di wilayah bencana tersebut dilakukan dengan metode salur di komunitas maupun dengan door to door. Penyaluran BLTS Kesra ini menjadi penopang penting bagi keluarga penerima manfaat (KPM). 
 
Samiar, salah satu penerima BLTS Kesra menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan tersebut. Apalagi BLTS Kesra diserahkan langsung ke rumahnya di tengah situasi bencana masih melanda. “Bantuannya untuk biaya anak sekolah, bayar uang sekolahnya,” kata Samiar, KPM BLTS Kesra Kabupaten Agam. 
 
Hal sama juga dilontarkan Animar. Menurut dia, BLTS Kesra Rp900.000 dinilai sangat bermanfaat. Uang itu juga akan digunakan untuk biaya anak-anak. “Terima kasih Pemerintah, Bapak Presiden, terima kasih kepada Pos yang sudah menyalurkan bantuan,” ucapnya dengan mata berkaca-kaca.
 
Executive General Manager (EGM) Kantorpos KCU Padang Giri Andika menjelaskan, BLTS Kesra sebenarnya sudah disalurkan sebelum bencana. Namun ketika bencana terjadi, BLTS Kesra betul-betul sangat membantu bagi KPM karena banjir telah membuat para korban juga kehilangan harta benda. 
 
Dalam situasi ini Pos Indonesia juga memberikan kemudahan bagi korban bencana yang kehilangan Kartu Keluarga atau KTP sebagai syarat pencairan. Mereka cukup membawa surat keterangan dari kantor desa atau kelurahan. 
 
Penyaluran BLTS Kesra di tengah bencana ini tak dimungkiri bukan hanya sangat berarti bagi korban, tetapi juga membuktikan negara tetap hadir bagi masyarakat luas.
