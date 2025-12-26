Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

MANTAN Juru bicara Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi, tak kuasa menahan tangis. Air matanya menitik ketika mengingat kenangan bersama Gus Dur.

Rasa haru Adhie muncul ketika berbincang di podcast The Daily Buzz Okezone membahas konflik internal PBNU pada Senin (22/12/2025) lalu.

Adhie menyebut perpecahan antara Kubu Kramat dan Kubu Sultan sekarang ini adalah konflik PBNU paling menyedihkan sepanjang sejarah. Dia tercekat ketika ingat betapa Gus Dur beberapa tahun lalu juga terisak saat PBNU retak.