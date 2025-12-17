Advertisement
Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!
jusep.kurnia , Jurnalis-Rabu 17 Desember 2025 18:52 WIB
PEVOLI Timnas Putri Megawati Hangestri Pertiwi tampil ciamik selama SEA Games 2025. Dalam setiap laga, Megatron, julukan Megawati, meluncurkan smash-smash tajam menggelegar yang kerap membuat lawan kebingungan.
Tak hanya itu. Mega juga kerap mengadang bola lawan dengan blok-blok sekokoh batu karang. Kemampuannya membaca pergerakan musuh membuat Timnas Bola Voli Putri Indonesia menghasilkan poin demi poin.
Sayang, Megatron belum beruntung membawa pulang medali emas. Dalam penampilan di turnamen olahraga multicabang terbesar di Asia Tenggara ini, bola voli putri Merah Putih mengoleksi medali perunggu.
