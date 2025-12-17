Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MULTIMEDIA VIDEO
Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan
, Jurnalis-Rabu 17 Desember 2025 21:02 WIB
A
A
A
Aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Sholeh Basyari, menilai polemik konsesi tambang yang melibatkan NU berada dalam posisi dilematis. Ia menyebut persoalan tersebut sebagai situasi “simalakama”.
 
Kenapa? Karena di satu sisi konsesi tambang dipandang sebagai bentuk penghargaan negara atas khidmah dan kontribusi NU dalam mendukung pemerintah selama ini. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut justru memunculkan persoalan internal. 
 
Dalam podcast The Daily Buzz, Rabu (17/12/2025) Sholeh menilai munculnya tarik-menarik kepentingan layaknya perebutan mainan, sehingga menimbulkan kegaduhan. 
 
Karena itu, Sholeh memahami sikap mantan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj, yang menyayangkan kondisi tersebut dan memilih agar pengelolaan konsesi tambang diserahkan kembali kepada pemerintah. 
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pbnu Tambang Minyak
Video Lainnya
PBNU Ingin Biaya Haji 2025 Ringankan Jemaah, Segini Besarannya
Respons PBNU Usai Jokowi Masuk Daftar Pimpinan Terkorup di Dunia
Datangi PBNU, Menteri Abdul Mu'ti Minta Masukan Gus Yahya Terkait Pendidikan
Bawa Pesan dari Arab Saudi, Imam Masjid Nabawi Kunjungi PBNU
Marak Demo, Ketua dan Pengurus PBNU Temui Presiden Jokowi
Cak Imin Minta PBNU Taat Konstitusi Tidak Usah Ikut Mengatur PKB
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
ad slot
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement