Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MULTIMEDIA VIDEO
Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!
, Jurnalis-Rabu 17 Desember 2025 19:22 WIB
A
A
A
Kematian tragis dua anggota mata elang di Kalibata oleh oknum polisi membuka kotak pandora bisnis leasing di Indonesia. Motor yang jadi pemicu diduga belum lunas ternyata sudah 4 kali berpindah tangan! Ini bukan lagi soal utang piutang, tapi soal nyawa.
 
Dalam Program 10 Minutes, Okezone mengupas tuntas mengenai kenapa aksi mata elang kerap memicu konflik berdarah. Lantas bagaimana evaluasi mendesak bagi perusahaan leasing terkait penggunaan jasa pihak ketiga, serta sampai kapan negara akan membiarkan persoalan utang berujung maut?
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Video Lainnya
Viral! Aksi Sekelompok Debt Collector Tarik Paksa Motor Warga di Jalan Raya Bogor, Depok
Debt Collector Coba Tarik Motor Debitur di Jember
Debt Collector Palsu Beraksi, 5 Pelaku Ditangkap dan 2 Pelaku Masih Buronan
Geram Motornya Ditarik Paksa, Ojol Nekat Buang Motor Debt Collector di Sawah Besar
Parah Banget! Arie Kriting Dituduh Jadi Debt Collector
Pengemudi Ojol Dapat Tendangan 'Kungfu' Penagih Utang Gegara Cicilan Motor
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
ad slot
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement