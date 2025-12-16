Advertisement
HOME MULTIMEDIA VIDEO
Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?
, Jurnalis-Selasa 16 Desember 2025 12:39 WIB
A
A
A

BANYAK studi menunjukkan anak-anak muda kini semakin sulit untuk membeli rumah. Kenapa? Apakah harga tanah yang makin melejit tinggi, atau gaya hidup generasi Z ini yang lebih senang ke kafe kopi daripada beli properti?

Apa pun banyak faktor memang yang bikin rumah makin sulit dijangkau. OKE CLASS mengupasnya dengan gaya khas: ringan, kocak, dan satire. 

