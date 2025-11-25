Advertisement
Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?
Selasa 25 November 2025 15:15 WIB
TEKA-TEKI masa depan Mauro Zijlstra mulai menemukan titik terang. Pemain diaspora Indonesia itu memberikan kode keras siap meninggalkan FC Volendam. Lantas kemana dia berlabuh?
 
Muncul spekulasi salah satu klub yang bakal menjadi pelabuhan yakni Persib Bandung. Dua pundit sepak bola Indonesia, Bung Yuke dan Labieb Sadat mengupasnya di episode ke-37 Podcast Locker Room! 
 
Dipandu Fadly Sungkara, mereka mengoprek kemungkinan Ziljstra merumput ke Indonesia. Kendati sepertinya mustahil, namun Locker Room memberikan banyak insight bahwa ada hal yang bisa saja terjadi.
