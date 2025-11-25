Advertisement
Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya
, Jurnalis-Selasa 25 November 2025 13:01 WIB
KADER muda NU, Asroni Al Paroya, menegaskan bahwa dinamika pemakzulan di tubuh PBNU bukan merupakan kehendak bulat seluruh warga NU. Menurutnya, setiap peristiwa besar dalam organisasi sebesar PBNU pasti memunculkan dua kubu, pihak yang mendukung serta pihak yang menolak. 
 
Dalam perbincangan di program podcast The Daily Buzz Okezone, Senin (24/11/2025), Asroni mencontohkan keberadaan 50 kiai yang secara tegas menolak rencana pemakzulan terhadap Gus Yahya. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar terjadi.
 
Asroni menilai bahwa organisasi sebesar PBNU membutuhkan komunikasi yang konsisten untuk menjaga soliditas, karena setiap dinamika pasti memunculkan beragam respons. Keberagaman pendapat, kata dia, bukanlah tanda perpecahan, melainkan bagian alami dari proses demokratis di internal organisasi.
Pbnu Yahya Cholil Staquf
