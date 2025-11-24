Advertisement
Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap
ali.mubarkah , Jurnalis-Senin 24 November 2025 17:55 WIB
A
A
A
Satgas Damai Cartenz berhasil menangkap pentolan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XV Ngalum Kupel, Maam Taplo, di kawasan Arso Swakarsa, Kabupaten Keerom, Papua, pada Sabtu (22/11/2025).
Maam Taplo diketahui merupakan buronan kasus pembunuhan tenaga kesehatan (nakes) Gabriella Meilani di Kiwirok pada tahun 2021.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Video Lainnya
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement