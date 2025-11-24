Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Satgas Damai Cartenz berhasil menangkap pentolan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XV Ngalum Kupel, Maam Taplo, di kawasan Arso Swakarsa, Kabupaten Keerom, Papua, pada Sabtu (22/11/2025).

Maam Taplo diketahui merupakan buronan kasus pembunuhan tenaga kesehatan (nakes) Gabriella Meilani di Kiwirok pada tahun 2021.