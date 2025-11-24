Advertisement
HOME MULTIMEDIA VIDEO
Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap
, Jurnalis-Senin 24 November 2025 17:55 WIB
Satgas Damai Cartenz berhasil menangkap pentolan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap XV Ngalum Kupel, Maam Taplo, di kawasan Arso Swakarsa, Kabupaten Keerom, Papua, pada Sabtu (22/11/2025).

Maam Taplo diketahui merupakan buronan kasus pembunuhan tenaga kesehatan (nakes) Gabriella Meilani di Kiwirok pada tahun 2021.

Topik Artikel :
Kkb Kkb Papua News
