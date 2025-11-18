Advertisement
HOME MULTIMEDIA VIDEO
Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!
, Jurnalis-Selasa 18 November 2025 12:09 WIB
RAHASIA kekuatan Persib Bandung musim ini kembali dibongkar duo Haris dalam podcast Locker Room yang dipandu host Fadly Sungkara. Analis sepakbola Haris Pardede dan Abdul Haris mengulik bagaimana pelatih Bojan Hodak menerapkan strategi jitu dan formasi ciamik untuk memetik kemenangan demi kemenangan.
 
Tangan dingin Bojan itu akhirnya memunculkan rumor dia menjadi salah satu opsi untuk menukangi Timnas Indonesia. Kendati telah dibantah petinggi manajemen Persib, tak urung spekulasi it uterus menggelinding. Apa pun, Bojan memang telah memberikan sentuhan emas untuk Persib. Apa rahasianya?
 
“Dia masukin Adam Alis, dia masukkan Robi Darwis dan juga Beckham Putra itu karena dia (Hodak) kenal pemain, dia paham betul apa yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain itu,” kata Abdul Haris. 
Topik Artikel :
Persib Bandung Pssi
