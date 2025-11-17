Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Multimedia
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MULTIMEDIA VIDEO
Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia
, Jurnalis-Senin 17 November 2025 19:04 WIB
A
A
A
TENTARA Nasional Indonesia (TNI) di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat sistem pertahanan dengan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista). Beragam mesin perang canggih seperti pesawat Airbus A400M dan jet tempur Rafale mulai memperkuat armada TNI, seiring lonjakan anggaran pertahanan dalam RAPBN 2026 menjadi Rp335,2 triliun.
 
Modernisasi ini tidak hanya berfokus pada pengadaan dari luar negeri, tetapi juga peningkatan produk dalam negeri melalui P3DN untuk mendukung kemandirian pertahanan nasional. Kolaborasi strategis dengan negara seperti Prancis, Korea Selatan, hingga Tiongkok disertai transfer teknologi menjadi langkah konkret menuju kedaulatan industri pertahanan.
 
Capaian ini mencerminkan visi besar Presiden Prabowo bahwa pertahanan bukan semata alat perang, melainkan instrumen diplomasi dan kesejahteraan nasional. Melalui kebijakan geostrategic determinism, Indonesia membangun kekuatan internal tanpa bergantung pada aliansi asing, memperkuat komponen cadangan rakyat, serta aktif dalam diplomasi pertahanan global.
 
Pendekatan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan baru yang disegani di kancah internasional sebuah langkah strategis menuju kemandirian dan kebangkitan Indonesia sebagai Macan Asia.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Video Lainnya
Momen Presiden Prabowo Subianto Lebaran Bareng Ojol di Istana
Presiden Prabowo Subianto Telepon Hotman Paris, Bahas Masalah Ini
Jadi Menag Era Prabowo Subianto, Maman PKB Wanti-wanti Nasaruddin Umar Tak Acuhkan DPR
Tangis Haru Wanita Dapat Tanda Tangan Prabowo Subianto di Buku Berjudul 'Merah Putih'
Karier Politik Gibran Rakabuming Raka hingga Jadi Wakil Prabowo Subianto
Melihat Kembali Perjalanan Hidup Prabowo Subianto
Telusuri berita Multimedia lainnya
Advertisement
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
ad slot
Iklan - Scroll untuk melanjutkan
Advertisement