Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang dibangun sejak tahun 2016 menjadi kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Moda transportasi ini resmi beroperasi pada 2 Oktober 2023, dan sempat digadang-gadang sebagai simbol kemajuan serta modernisasi transportasi publik nasional.

Whoosh dioperasikan oleh konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang terdiri dari sejumlah BUMN dan pihak China Railway. Sejak awal, proyek ini diproyeksikan menjadi bukti kemampuan Indonesia dalam mengelola infrastruktur berskala besar.

Namun, di balik citra megah dan klaim keberhasilannya, proyek ini menyimpan beban finansial yang sangat besar. Data terbaru mencatat, utang Kereta Cepat Whoosh mencapai Rp118,37 triliun, angka yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik dan ekonom.

Utang besar tersebut kini dianggap sebagai bom waktu yang harus segera diantisipasi. Jika tidak dikelola dengan cermat, beban utang proyek ambisius ini dikhawatirkan bisa menekan keuangan negara dan menimbulkan risiko fiskal di masa mendatang.