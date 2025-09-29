Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Kementerian Pariwisata bersama Indonesia Gastronomy Network meluncurkan program Wonderful Indonesia Gourmet (WIG) sebagai payung besar pengembangan wisata gastronomi nasional. Program ini menjadi bagian dari inisiatif Pariwisata Naik Kelas untuk meningkatkan kualitas pariwisata melalui kekayaan kuliner Indonesia.

Menpar Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa gastronomi bukan hanya soal cita rasa, tetapi ekosistem dari petani hingga pelaku usaha yang mampu menggerakkan ekonomi dan menciptakan wisata berbasis komunitas.

Sebagai langkah awal, diluncurkan buku Indonesia Gourmet Guide pada 25 September 2025 yang memuat 120 restoran terkurasi di Jakarta dan Bali sebagai panduan wisata kuliner bagi wisatawan.