Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK

Pengamat telematika Roy Suryo kembali menyoroti polemik ijazah Wapres Gibran Rakabuming di Sydney. Ia mengungkapkan bahwa ijazah tersebut justru mendapatkan surat penyetaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan setara dengan lulusan SMK. Saat ditanya dari mana ia memperoleh dokumen penyetaraan itu, Roy enggan membeberkan sumbernya dan memilih merahasiakan asal-usul surat keterangan tersebut.