Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi David Sumual menilai peran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional tidak bisa berdiri sendiri. Dirinya menyebut semua bisa efektif bila dijalankan secara integral dengan dukungan kementerian lain serta keterlibatan sektor swasta.

Ia menambahkan, selain bersinergi dengan kementerian lain, Kemenkeu juga perlu membuka ruang kolaborasi dengan para pelaku usaha.