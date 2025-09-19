Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi David Sumual menilai kebijakan Menteri Keuangan yang menempatkan Rp200 triliun dana pemerintah di bank-bank Himbara harus dibarengi dengan arahan yang jelas dari pemerintah. Menurutnya, jika melihat praktik pada era Soeharto maupun di negara tetangga seperti Vietnam dan Korea Selatan, kebijakan besar semacam ini biasanya dilandasi keberlanjutan program yang memberi kepastian bagi investor