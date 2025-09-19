Kebijakan Menkeu Suntik Rp200 T ke bank Himbara Demi Turunkan Suku Bunga | The Daily Buzz

Ketua Bidang Riset Perbanas, Aviliani, menilai langkah Menteri Keuangan baru yang menempatkan Rp200 triliun di bank-bank Himbara akan berdampak positif pada stabilitas perbankan. Menurutnya, kebijakan tersebut membuat bank pelat merah tidak lagi bergantung pada dana mahal sehingga berpotensi menurunkan suku bunga.

Dengan turunnya bunga, Bank Indonesia (BI) juga bisa menyesuaikan BI Rate ke level lebih rendah, sementara bank swasta mendapat akses pendanaan lebih murah. Dengan bunga yang lebih murah, diharapkan permintaan kredit meningkat