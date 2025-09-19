Advertisement
Sejak Danantara Berdiri, Ketua Riset Perbanas Nilai BUMN Harusnya Tak Ada Lagi | The Daily Buzz
Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at 19 September 2025 17:55 WIB
Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan reshuffle kabinet siang tadi. Salah satu perubahan mencolok terjadi di Kementerian BUMN, di mana Erick Thohir yang sebelumnya menjabat Menteri BUMN kini dipindahkan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Riset Perbanas, Aviliani, memberikan pandangan kritis. Menurutnya, Sejak Danantara berdiri keberadaan Kementerian BUMN seharusnya sudah tidak ada lagi.
Topik Artikel :
