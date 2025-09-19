Sejak Danantara Berdiri, Ketua Riset Perbanas Nilai BUMN Harusnya Tak Ada Lagi | The Daily Buzz

Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan reshuffle kabinet siang tadi. Salah satu perubahan mencolok terjadi di Kementerian BUMN, di mana Erick Thohir yang sebelumnya menjabat Menteri BUMN kini dipindahkan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Riset Perbanas, Aviliani, memberikan pandangan kritis. Menurutnya, Sejak Danantara berdiri keberadaan Kementerian BUMN seharusnya sudah tidak ada lagi.